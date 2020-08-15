Зафиксирована самая высокая температура на Земле

Место, где установлен рекорд, также зовется красноречиво - Овраг Топка. Предыдущий температурный пик, +54,0 градуса Цельсия, был зафиксирован там же в 2013 году, пишет BBC. Ожидается, что обжигающая жара на Западном побережье США продлится еще неделю и может даже усилиться.

Ученые предполагают, что в ближайшее время температура может подняться еще на несколько градусов и побить абсолютный рекорд - 56.7°C, который зафиксировали в Долине Смерти 10 июля 1913 года, однако специалисты сомневаются в достоверности этих сведений.