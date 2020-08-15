Загрязнение воздуха связали с высокой смертностью от коронавируса

Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19, заявила РИА Новости директор департамента Всемирной организации здравоохранения по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

«Очевидно, что, если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжёлой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — сказала представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что вопрос влияния загрязнения воздуха на смертность от коронавируса нуждается в дальнейшем изучении.