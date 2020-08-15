Советник Трампа: «Нетаньяху обязался не проводить аннексию без согласия США»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал гарантии администрации США, что он не будет проводить аннексию на Западном берегу без согласия Белого дома. Об этом заявил сегодня старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает израильское издание «Детали».

«Мы не намерены давать согласие на это в ближайшее время», - сказал Кушнер, отметив, что США хотят, чтобы в настоящее время Израиль сосредоточил внимание на установлении новых отношений с арабским миром, а не на аннексии.

«Израиль в любом случае контролирует эту территорию, поэтому нет необходимости в срочном продвижении аннексии», - сказал советник Трампа.

Кушнер также заявил, что, с его точки зрения, палестинское руководство в настоящее время не заинтересовано в мире.