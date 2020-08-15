Минобразования о посещении школ в новом учебном году

Планируется, что ученики будут приходить в школу 2-3 раза в неделю на уроки по самым важным предметам. Об этом сказала в ходе онлайн-обсуждения на официальной странице Минобразования Азербайджана в фейсбуке заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства Вафа Ягублу.

По ее словам, старшеклассники будут посещать школу один-два раза в неделю. «Мы разработали учебные планы в рабочем порядке, и в них указано, какие предметы нужно разделить на виртуальные и практические занятия. Это еще находится на стадии обсуждения. Для нас это нежелательный вариант, но пока это реальные на сегодня варианты».

В.Ягублу также сказала, что в профессионально-технических и средне-специальных учебных заведениях тоже планируется проводить теоретическую часть занятий в виртуальном формате, а практические занятия в учебных заведениях.

«Что касается высшего образования, то планируется сделать акцент на виртуальном обучении», - сказала Вафа Ягублу.