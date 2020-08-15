«Я дам вам парабеллум»

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, на посту на участке трассы Баку - Алят - Астара, проходящей по территории района, по подозрению в незаконном хранении оружия задержан житель Баку Орхан Гаджизаде.

Как сообщили в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты пистолет Parabellum, обойма и девять патронов к нему.

По данному факту проводится расследование.