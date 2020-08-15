Помощник президента о добрососедских отношениях Баку и Тбилиси

«Между Азербайджаном и Грузией существуют дружеские отношения и стратегическое партнерство. Наши связи являются одной из самых успешных моделей добрососедства и могут быть примером для других стран» . Об этом в интервью АзерТАдж сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Территориальная целостность Азербайджана и Грузии нарушена. Обе страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга», - отметил Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, Азербайджан и Грузия успешно реализовали крупные энергетические и транспортные проекты: «Ожидаем, что следующий успех - Южный газовый коридор - будет сдан в эксплуатацию до конца года».

Хикмет Гаджиев также отметил тот факт, что азербайджанские компании являются крупными налогоплательщиками в Грузии: «У наших компаний есть ряд новых предложений по еще большему развитию экономического сотрудничества».

«Между властями Азербайджана и Грузии налажен опирающийся на доверие конструктивный диалог. Мы можем открыто и по-дружески обсуждать любой вопрос. Это сотрудничество носит взаимовыгодный характер и служит интересам наших народов и государств. Мы высоко ценим то, что на днях официальный Тбилиси не позволил провести транзитом через территорию Грузии оружие в Армению. Власти и Азербайджана, и Грузии настроены в дальнейшем еще более углублять отношения», - сказал Хикмет Гаджиев.