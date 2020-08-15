Вспышка COVID-19 среди сопровождающих российского премьера журналистов

Правительственный пул, сопровождающий премьер-министра Михаила Мишустина в рабочей поездке по Дальнему Востоку, прекращает свою работу из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщают российские «Известия».

Сейчас журналисты находятся в Благовещенске (Амурская область). В регионе уже 18 августа (разница с Москвой шесть часов). В этот последний день правительственного турне по Дальневосточному федеральному округу СМИ планировали освещать несколько мероприятий, в частности совещание Мишустина с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Однако после очередной врачебной проверки у еще нескольких журналистов обнаружили COVID-19. В связи с этим пул прекращает свою работу, всех сотрудников планируют направить в Москву 18 августа.

Ранее в пуле уже выявляли коронавирус у нескольких журналистов. Их изолировали и поместили под наблюдение врачей. Сейчас они направляются в Москву на спецборте.