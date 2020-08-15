В ходе государственного контроля за строительством на административной территории Сураханского района Баку специалистами Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС было выявлено, что гражданин Кязымов Фирдовси Алмамед оглу ведет на сельскохозяйственных угодьях незаконное строительство объекта неизвестного назначения.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, несмотря на неоднократные предупреждения о прекращении строительных работ, Фирдовси Кязымов продолжил вести их.

В связи с тем, что строительные работы велись на земельном участке, не отведенном для строительства, и продолжались, несмотря на предупреждения, в соответствии со статьями 95.1.1 и 95.2 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики Госагентством по надзору в сфере безопасности в строительстве было принято официальное решение от 15 июля 2020 года о сносе недостроенного незаконного строительного объекта.

Согласно пункту 3.12 «Правил сноса строительных объектов», утвержденных Указом президента Азербайджанской Республики №534 от 22 мая 2015 года, собственник объекта строительства, по которому принято решение о сносе, должен в течение одного месяца обеспечить снос.

В связи с тем, что собственник здания Кязымов Фирдовси не обеспечил снос объекта в указанный период, объект был снесен 15 августа 2020 года при участии представителей МЧС, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Исполнительной власти Сураханского района.

МЧС, обращаясь к физическим и юридическим лицам, занимающимся строительными работами, еще раз напоминает о необходимости соблюдения законодательства.