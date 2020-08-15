Управление образования о зарплатах учителей

Гибридная форма обучения не повлияет на размеры зарплат учителей, сказал в ходе онлайн-обсуждения на официальной странице Минобразования Азербайджана в фейсбук заведующий Управления образования города Баку Рашад Тагиев.

По словам Тагиева, в рамках существующего проекта часть материала будет преподаваться в школах, часть - в режиме онлайн. "Традиционные учебные программы будут сохранены. Также не будет никаких сокращений в зарплатах учителей", - сказал Тагиев.

По словам заведующей отделом общего и дошкольного образования Минобразования Азербайджана Вафы Ягублу, в целом гибридная форма преподавания предлагается для применения в обоих регионах, то есть "желтой" и "оранжевой" зонах. Теоретическая часть может быть организована в виртуальной форме, а практическая часть – с меньшим количеством учеников в школе.