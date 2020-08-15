Хикмет Гаджиев: Заявления Еревана по Средиземноморью – верх лицемерия

«Выдвигая абсурдные заявления, вместо того чтобы устранять последствия своей агрессивной политики, представляющей серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, Армения лишний раз показывает, что истинным намерением официального Еревана является скрыть свою агрессивную политику и выдвигать ложные обвинения в адрес соседних стран». Об этом сказал в интервью АзерТАдж помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос относительно обвинений Армении в отношении Турции по Восточному Средиземноморью.

«Это заявление Армении, которая отражает свои территориальные притязания к Турции в своем государственном гербе и вот уже на протяжении почти 30 лет оккупирует международно признанные территории Азербайджана, является как смехотворным, так и верхом лицемерия, попыткой вмешательства в вопросы, совершенно не относящиеся к ней. Армения совершенно не осведомлена о ситуации в Восточном Средиземноморье, и единственная причина ее заявления - это то, что вопрос касается Турции», - сказал Хикмет Гаджиев.

«Армения должна знать свое место и не выходить за его рамки. Армянское руководство должно понимать, что дипломатия - это серьезная сфера, и здесь нет места безответственным заявлениям. МИД Турции справедливо отметил, что Армении не следует путать озеро, именуемое ею Севан, но чье настоящее историческое название - Гейча, со Средиземным морем.

Недавние заявления официальных лиц Армении по Севрскому договору еще раз показывают, что эта страна не способна перестать быть заложником прошлого, отбросить необоснованную ненависть и научиться жить в мире со своими соседями.

Братская Турция действует в Восточном Средиземноморье, руководствуясь нормами и принципами международного права и своими национальными интересами. Выход сейсмического судна Oruç Reis к месту назначения является законным. Мы однозначно поддерживаем позицию Турции. Турция защищает свои права, интересы и выгоды в регионе в соответствии с международным правом.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. Нет в мире других стран, столь близких и связанных между собой, как Азербайджан и Турция.

Мы высоко ценим поддержку Азербайджана со стороны братской Турции во время провокаций Армении на Товузском направлении государственной границы, проведенные в нашей стране совместные военные учения, визит турецкого руководства во главе с министром обороны Турции», - сказал помощник президента Азербайджана.