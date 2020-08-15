Ученые назвали порядок проявления симптомов COVID-19

Американские исследователи установили последовательность, в которой проявляются первые симптомы COVID-19. Их результаты опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Проанализировав истории болезни более 55 тысяч пациентов, ученые определили, что сначала у заболевших коронавирусом повышается температура тела, затем начинается кашель, появляются мышечные боли, после возникает тошнота или рвота, завершает процесс диарея, пишет РИА Новости.

Ученые считают, что это открытие станет важнейшим инструментом для своевременного выявления заражения и оказания грамотной медицинской помощи.