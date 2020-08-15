В Китае зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Отмечается, что организации совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV. В июне эта вакцина получила в Кита специальное разрешение для военного использования сроком на один год. В марте она стала первой в Китае, одобренной для клинических тестов.

Первый патент на вакцину от COVID-19 Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте управления.

Подчеркивается, что тестирование на образцах мышей и морских свинок доказало хорошую иммуногенность вакцины и способность в течение короткого времени вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма.

Также отмечается, что вакцина легко и быстро готовится, что позволит обеспечить ее массовое производство в течение короткого времени в случае внезапной вспышки.

"Исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID-19", – приводит агентство текст пояснительной записки.

Как отмечает агентство, в Китае до клинических испытаний допущены уже шесть вакцин. Однако до испытаний на людях пока допущены лишь рекомбинантные вакцины и инактивированные вакцины.