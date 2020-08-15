Турция поможет Молдове в борьбе с COVID-19

Турция поставит в Молдову 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных республикой. Об этом сообщил президент Игорь Додон, пишет «Московский Комсомолец Молдова».

Глава молдавского государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он дал согласие на поставку техники, приобретенной при посредничестве Всемирного банка у государственного турецкого предприятия USHAS с условием оплаты аванса в размере 10%. Остальная часть денег будет переведена позднее.

«Отмечу, что, согласно правилам и процедурам турецкой стороны, предоплата должна была быть произведена в полном размере. Таким образом, в ближайшее время в нашу страну поступят еще 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые чрезвычайно важны в борьбе с COVID-19», - отметил молдавский президент.

Также Игорь Додон сообщил, что в конце будущей недели запланирован рабочий визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Молдову.