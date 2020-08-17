Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту Литвы Гитанасу Науседе о намерении обсудить ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Deutsche Welle.
"Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", - сообщается на сайте президента Литовской Республики.