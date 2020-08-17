Эрдоган и премьер Италии обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте состоялся телефонный разговор, сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно информации, стороны обсудили события в Восточном Средиземноморье, а также вопросы двусторонних отношений.

Была подчеркнута важность для мира и стабильности в регионе Восточного Средиземноморья решения, которое защищает права всех заинтересованных стран и будет выгодно для каждой из них. Лидеры двух стран договорились о продолжении диалога и сотрудничества между двумя странами.