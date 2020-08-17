Трамп назвал Эрдогана «шахматистом мирового уровня»

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистом мирового уровня». Об этом глава Белого дома сказал в эфире телеканала Fox News.

Как сообщает Anadolu, Трамп подверг критике своего соперника на президентских выборах демократа Джо Байдена, который, по мнению Трампа, не дотягивает «до некоторых очень умных мировых лидеров».

«Мы имеем дело с очень умными людьми. В некоторых странах есть лидеры, которые являются шахматистами в мировом масштабе. Например, президент Турции Эрдоган. В этом контексте у вас не может быть президента (Байдена), который даже не знает, где он, и не может выйти из подвала и заговорить», - сказал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что «очень хорошо ладит» с президентом Эрдоганом, добавив, что многие другие лидеры просят его позвонить Эрдогану, «полагая, что президент Турции его слушает».