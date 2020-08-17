Препарат на основе каннабиса может помочь в борьбе с COVID?

Результаты исследований израильского препарата NT-VRL приготовленного на основе экстракта каннабиса, показали, что новому лекарству удается подавлять острый воспалительный ответ, который возникает у тяжело больных пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом пишет израильское издание «Детали».

В ходе проверок новый препарат был протестирован параллельно с другим препаратом – дексаметазоном. Это известное стероидное лекарство (дексаметазон), которое несколько месяцев назад оказалось эффективным при лечении опасного для жизни воспалительного процесса у зараженных коронавирусом.

Результаты показали, что лечение экстрактами каннабиса было не менее эффективным, чем лечение стероидами, что является впечатляющим показателем успеха.

Отмечается, что препарат, созданный на основе экстракта канабиса, является сильным антивоспалительным лекарством. Исследования, проведенные в Израиле, показали, что новый препарат является более эффективным, чем дексаметазон, в лечении воспалений, вызываемых коронавирусом.

Препарат специально разработан для использования в ингаляторе. Таблетки или любая другая съедобная форма применения лекарства не приемлема в данном случае.

Отмечается, что проверялась эффективность нового препарата NT-VRL как в комбинации с другими препаратами и как одиночное лекарство.Было обнаружено, что комбинированное использование нового лекарства является наиболее эффективным.