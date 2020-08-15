Грузия продлила запрет на авиарейсы

Правительство Грузии продлило ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября. Об этом сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на Агентство гражданской авиации страны.

Отмечается, что запрет не касается лишь трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации, отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта. В начале августа прямые рейсы возобновили Air France, Lufthansa и airBaltic.