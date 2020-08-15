Трамп: США станут «скучной социалистической страной», если...
В случае победы на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена США станут «скучной социалистической страной», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в штате Миннесота.
Трамп вновь начал критиковать телекомпанию Fox News, которая традиционно считается симпатизирующей ему. «Fox сильно изменился, вероятно, сейчас они выключили телевизор. ...И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ... Никто не захочет освещать Сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну», - цитирует ТАСС главу вашингтонской администрации.
По мнению Трампа, в случае победы Байден «уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики» США.