Шпионский скандал в Норвегии

Гражданин Норвегии был задержан 15 августа. По данным газеты Aftenposten, ему 50 лет, он родился за пределами королевства, но проживает в Осло. «Он обвиняется в передаче иностранному государству информации, которая может нанести вред национальным интересам», — цитирует РБК сообщение ведомства.

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче сведений иностранному государству. Об этом говорится в сообщении спецслужбы в Twitter.

Aftenposten со ссылкой на представителя службы сообщает, что мужчину подозревают в передаче информации российской стороне. «Обвинение основано на том, что между обвиняемым и российскими разведчиками проводились встречи», — сообщил представитель PST.

Сторона защиты заявляет, что мужчина признает факт передачи информации, однако настаивает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений. Обвинение же указывает, что встречи проводились тайно, и это свидетельствует, что гражданин понимал, кому и зачем предназначалась информация. В обмен подозреваемый получал крупные суммы.

Задержанный работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранительных органов, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 124 Уголовного кодекса Норвегии (разглашение государственной тайны). По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет.