Кафе и рестораны начинают работать по новым правилам

Согласно информации, с 18 августа 2020 года объектам общественного питания, ресторанам, кафе и чайным домам в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, а также в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Гёранбойском, Гёйгёльском районах разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе с 09:00 до 22:00 (за каждым столом должно быть не более шести человек, не допускается использование кальянов).

На входах и выходах объектов общественного питания, в кассах должна быть обеспечена возможность использования дезинфицирующего раствора, в том числе размещение соответствующих устройств (диспенсеров) для использования дезинфицирующего раствора и поддержание этих устройств в рабочем состоянии.