Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая

Отмечается, что 67-летний бывший сотрудник ЦРУ был задержан 14 августа. По информации американского Минюста, после увольнения из американских спецслужб в 1989 году он проживал и работал в Шанхае, в 2001 году вернулся в США и проживал на Гавайях.

Утверждается, что перед отъездом из Шанхая он вместе с сообщником, также бывшим сотрудником американских спецслужб, передал китайским властям секретные данные о сотрудниках, методах работы и операциях ЦРУ. За это они, предположительно, могли получить вознаграждение в размере около 50 тыс. долларов.

Кроме того, указывается в документе, мужчина обещал в течение 10 лет предоставлять китайским властям секретные данные американских спецслужб. С этой целью в 2004 году он устроился переводчиком в отделение Федерального бюро расследований на Гавайях и на протяжении шести лет якобы пересылал копии секретных документов китайской разведке. Некоторые из них он вывозил лично во время "многочисленных поездок" в Китай. В 2019 году он признался в шпионаже в пользу КНР сотруднику ФБР, работавшему под прикрытием, и принял от него вознаграждение за работу в пользу китайских властей.

Задержанному предъявлены обвинения в сговоре с целью передачи секретных данных иностранному государству. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.