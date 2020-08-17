В мире появился город, полностью покрытый сетью 5G

Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун стал первым в мире городом, где полностью обеспечено покрытие связью нового поколения 5G. Об этом 17 августа объявила городская администрация.

Как передает ТАСС со ссылкой на шанхайский информационный ресурс China News Service, в Шэньчжэне построено более 46,4 тысячи базовых станций для 5G. По плотности покрытия сетью 5G Шэньчжэнь также занимает первое место в Китае.

Городская сеть 5G автономна. Инфраструктура для таких сетей создается с нуля, что требует больших финансовых затрат.

Задачу стать первым в Китае городом с полным покрытием сетью связи 5G руководство Шэньчжэня поставило в сентябре прошлого года. Активное строительство инфраструктуры для сети связи 5G в настоящее время развернуто по всему Китаю. Из-за некоторого замедления процесса в первые три месяца года в условиях вспышки коронавируса нового типа эти работы теперь ведутся ускоренными темпами. Согласно планам властей, к концу текущего года в Китае в общей сложности будет установлено порядка 800 тыс. базовых станций 5G, а число пользователей должно превысить 200 млн человек.