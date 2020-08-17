Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок

Японская теннисистка Наоми Осака заняла первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes за период с июня 2019 по июнь 2020 года.

Рейтинг учитывает не только призовые деньги, но и доходы спортсменок от рекламы, а также спонсорские контракты.

За указанный период Осака заработала $37,4 млн, из них $3,4 млн она получила в качестве призовых, остальные $34 млн — по контрактам со спонсорами.

Вторую строчку рейтинга заняла американская теннисистка Серена Уильямс, она заработала за прошедший год на $1,4 млн меньше Осаки.

В тройке лидеров теннисистка из Австралии Эшли Барти с доходом в 13,1 млн долларов. В первой десятке самых высокооплачиваемых спортсменок девять первых мест занимают теннисистки. И только последняя строчка досталась футболистке Алекс Морган – ее доход 4,6 млн долларов.