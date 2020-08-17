Турция, Ливия и Катар заключили военное соглашение

Ливия договорилась с Турцией и Катаром о подписании трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ливийских вооруженных сил, сообщает Anadolu со ссылкой на заместителя министра обороны Ливии Саладина аль-Нимруша.

По словам аль-Намруша, Анкара и Доха создадут в Ливии объекты для военной подготовки и консультирования. Он также добавил, что в рамках соглашения Турция и Катар направят в Ливию консультантов и военный персонал.

Ранее в Триполи прошли трехсторонние переговоры с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, его катарского коллеги Халида бин Мухаммед аль-Атийе и премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа. Перед этим Хулуси Акар провел двусторонние переговоры с Халидом бин Мухаммедом аль-Атийе и Файезом Сарраджем.