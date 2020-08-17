Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:37

Наконец-то состоялось заседание палаты Конституционного суда Азербайджана, на котором был рассмотрен вопрос выдачи компенсации вкладчикам ряда банков, чьи депозиты считались заблокированными. Весть для обманутых вкладчиков, безусловно, радостная. Но на душе остается грустный осадок, связанный с незавершенностью данного дела. Кому выдавать деньги, суд отметил, а у кого взять эти деньги, и кто несет ответственность за столь масштабный скандал в стране, остается только догадываться.

Прежде чем перейти к дальнейшим размышлениям, отметим, что, согласно решению суда, договора по вкладам населения, в которые внесены изменения в результате коррекции, согласно статье 12 Конституции АР, статье 2.1.2.6 закона «О страховании вкладов» и статьям 47 и 48 закона «О банках», считаются застрахованными вкладами. Кроме того, в соответствии со статьей 944.1 Гражданского кодекса, договор банковского вклада считается заключенным с момента передачи вкладчиком депозита в банк и должен приниматься как предварительный (основной) договор. Дата миграции вклада в систему не может считаться моментом заключения депозитного договора. Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным, не может быть отменено, изменено или официально интерпретировано каким-либо органом или лицом. Мы и не собираемся подвергать сомнению окончательное решение КС, нет. Но ряд вопросов и к суду, и к регулятору, и к правоохранительной системе страны в целом остается. А чтобы лучше эти претензии осознать, вкратце вернемся к этой истории. Несмотря на запреты регуляторов (Палата финнадзора и Центробанк), AtaBank, AGBank и NBCBank продолжали принимать вклады населения. И когда банки стали проходить процедуру ликвидации, Фонд страхования вкладов объявил, что банковские вклады, принятые этими банками в период запрета, не подлежат компенсации. Объем заблокированных по этой причине вкладов оценивался в десятки миллионов манатов. Но теперь владельцы этой суммы, чьи депозиты считались заблокированными, смогут спокойно получить компенсацию по своим вкладам. Страхи потери и переживания остались позади. Вот в принципе суть решения Конституционного суда. И ни слова о том, кто виновен в этом, из каких средств и как должны быть возвращены деньги обманутых вкладчиков. В частности, несет ли какую-то ответственность сам регулятор, и нужна ли компенсация за моральный ущерб, нанесенный вкладчикам? Правда, решение суда не стало для общественности неожиданной новостью, ранее глава Центробанка Эльман Рустамов выразил уверенность в том, что данный вопрос будет решен в пользу населения в ближайшее время. В банках подписывают контракт с населением на таких условиях, что фактически документы получают статус сберегательного вклада. Он отметил, что здесь нет вины населения. Виновны владельцы банков, и права граждан должны быть восстановлены. Более 1300 человек получат доступ к вкладу в 62 миллиона манатов. По его словам, к уголовной ответственности будут привлечены менеджеры и руководители банков, обманувших своих клиентов, назвал даже статьи их обвинения: мошенничество, обман, злоупотребление служебным положением и подлог.

Но возбуждение и расследование уголовного дела, а затем судебное расследование – процесс долгий. Как показывает практика в других банках, закрывшихся ранее, эти процессы могут длиться годами. Да и не обязательно все руководители и менеджеры банков будут привлечены к ответственности. К примеру, глава закрывшегося несколько лет назад «Стандартбанка» скрылся в неизвестном направлении, его до сих пор не могут найти. И что предстоит делать все это время обманутым вкладчикам – ждать, пока суды конфискуют вклады у осужденных руководителей банков, как это следовало бы сделать? Хотя ясно, что их средства будут компенсированы Фондом страхования вкладов за счет активов обманувших вкладчиков банков. Но будут ли компенсированы тысячам граждан те проценты, которые банки должны были начислить за прошедшее время? Ведь отсутствие вины этих людей доказано на самом высоком уровне. Центробанк на этот вопрос почему-то однозначного ответа не дает, а Конституционный суд ограничивается только толкованием сути нарушений банкиров. Хотя в таких делах все должно быть названо своим именем. И вообще, кто виновен во всей этой истории? Конституционный суд об этом не говорит. А Центробанк утверждает, что отвечать должны менеджеры закрывшихся банков. Но Центробанк не судебная инстанция, его утверждение юридической силы не имеет. А между тем независимые эксперты, в частности, известный банковский специалист Акрам Гасанов, это решение оспаривают самым серьезным образом.