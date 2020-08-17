Есть ли польза от шоколада для сердца
Шоколад не только обладает приятным вкусом, но и полезен для здоровья. Речь идет только о чистом шоколаде, который содержит 75% какао, говорится в статье испанского издания ABC, посвященной пользе шоколада.
Согласно информации, исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, проведенное группой исследователей из Медицинского колледжа Бейлора (США), показало, что употребление шоколада по крайней мере раз в неделю помогает снизить риск сердечных заболеваний.
«Наше исследование показывает, что шоколад положительно влияет на здоровье кровеносных сосудов сердца. Шоколад содержит полезные для сердца питательные вещества, такие как флавоноиды, метилксантины, полифенолы и стеариновая кислота, которые могут уменьшить воспаление и повысить уровень «хорошего» холестерина», — сказал автор исследования доктор Чаякрит Криттанавонг.
На проведение исследования, в котором были проанализированы труды ученых за последние 50 лет, потребовалось девять лет. В исследовании приняли участие 336 289 человек, из которых у 14 043 развилась ишемическая болезнь сердца. Еще 4 667 человек перенесли сердечный приступ. Сравнив данные участников, было выяснено, что среди тех, кто употреблял шоколад раз в неделю, риск сердечных заболеваний снизился на 8%.
Кроме того, диетолог Мария Эухения Фернандес отмечает, что потребление шоколада «предотвращает преждевременное старение кожи, делая ее более гладкой и устойчивой к УФ-излучению благодаря высокой концентрации антиоксидантов». Шоколад также положительно влияет на память. «Некоторые ученые связывают потребление темного шоколада с понижением риска потери памяти у пожилых людей и с улучшением когнитивных функций», — говорит диетолог.