Есть ли польза от шоколада для сердца

Согласно информации, исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, проведенное группой исследователей из Медицинского колледжа Бейлора (США), показало, что употребление шоколада по крайней мере раз в неделю помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Шоколад не только обладает приятным вкусом, но и полезен для здоровья. Речь идет только о чистом шоколаде, который содержит 75% какао, говорится в статье испанского издания ABC, посвященной пользе шоколада.

«Наше исследование показывает, что шоколад положительно влияет на здоровье кровеносных сосудов сердца. Шоколад содержит полезные для сердца питательные вещества, такие как флавоноиды, метилксантины, полифенолы и стеариновая кислота, которые могут уменьшить воспаление и повысить уровень «хорошего» холестерина», — сказал автор исследования доктор Чаякрит Криттанавонг.

На проведение исследования, в котором были проанализированы труды ученых за последние 50 лет, потребовалось девять лет. В исследовании приняли участие 336 289 человек, из которых у 14 043 развилась ишемическая болезнь сердца. Еще 4 667 человек перенесли сердечный приступ. Сравнив данные участников, было выяснено, что среди тех, кто употреблял шоколад раз в неделю, риск сердечных заболеваний снизился на 8%.

Кроме того, диетолог Мария Эухения Фернандес отмечает, что потребление шоколада «предотвращает преждевременное старение кожи, делая ее более гладкой и устойчивой к УФ-излучению благодаря высокой концентрации антиоксидантов». Шоколад также положительно влияет на память. «Некоторые ученые связывают потребление темного шоколада с понижением риска потери памяти у пожилых людей и с улучшением когнитивных функций», — говорит диетолог.