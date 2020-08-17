Российскую вакцину от COVID-19 ошибочно назвали «советской»

Главный эпидемиолог Испании, директор испанского координационного центра предупреждений ЧС Фернандо Симон во время пресс-конференции оговорился и назвал разработанную вакцину от COVID-19 вместо российской «советской». Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в ходе пресс-конференции он оговорился еще раз, заявив, что информация о препарате есть «в советских исследованиях».

«Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств) оцениваются другие вакцины. Некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и есть те, которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе», — приводит его слова РИА Новости.

Оговорка Симона стала предметом шуток среди пользователей социальных сетей.