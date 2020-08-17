Безнадежно полуживой кандидат в президенты на съезде, которого нет наша корреспонденция
Вечером в понедельник, 17 августа в городе Милуоки, что в штате Висконсин открылся Национальный партийный съезд демократов. По традиции он проходит подряд четыре вечера, с 21 до 23 часов. Но на этом традиции и заканчиваются. Впервые в истории Америки съезд проходит в режиме онлайн «благодаря» пандемии коронавируса. На нем не запускаются в небо тысячи шаров, нет толп поклонников, которые ожидают когда их партийные лидеры спустятся с трибуны, чтобы пожать им руки. Нет армии журналистов, а для тех, кто допущен установлены жесткие рамки дистанцирования. Да и сама аудитория из-за опасности заражения сведена к минимуму. Сначала предполагалось, что на съезде будут присутствовать 5 тысяч делегатов. Потом это число сократили до 1 тысячи, а в конце концов решили, что максимум – это 300 человек.
Но самое главное, что на съезде не присутствуют два главных персонажа - Джо Байден, который будет утвержден в качестве кандидата от демократов в президенты и Камала Харрис, ей в случае победы на выборах достанется «серебро» - пост вице-президента. Они оба будут выступать с приветственными речами из расположенного на берегу океана «Chase Center», что в городе Уилмингтон, где живет Байден. Кандидат в президенты скажет свое слово оттуда в последний вечер, в четверг, 20 августа, а Камала сделает это завтра в среду.
В итоге весь политический театр демократов будет в основном виртуальным.
Между тем в прошлом речи лидеров на этих партийных съездах играли огромную роль в судьбе Америки. Таковой была речь Франклина Рузвельта в 1932 году, в которой он провозгласил политику реформ, известную как «Новый курс» и речь Джона Кеннеди в 1960 году, в ней он изложил свою концепцию внешней политики США.
В 1976 году на съезде республиканцев Рональд Рейган произнес свою речь вслед за Джеральдом Фордом. Это было необычно - проигравший кандидат говорит за победителем. Но, как считают американские историки, это помогло Рейгану добиться убедительной победы на выборах четыре года спустя.
В 2016 году Дональд Трамп произнес речь кандидата-победителя на партийном съезде и, говоря о проблемах Америки, пообещал: «Я исправлю все сам». Но четыре года спустя выяснилось, что он мало что исправил, а лишь наломал дров.
Что ожидают от речи Джо Байдена? Как предполагается, он будет говорить о возвращении традиционных ценностей, которые как считают демократы разрушил Трамп, в первую очередь о политической, расовой и этнической гармонии в Америке. Но у него репутация «осторожного человека с неосторожными высказываниями», которому к тому же не везло на выборах. Он трижды выступал с речами как кандидат в президенты и дважды с «посланиями прощания».
В 1988 году его обвинили в плагиате, как выяснилось значительную часть своего выступления он «занял» у другого политика. Но были и успешные речи. Таким было его выступление в 2012 году в качестве вице-президента перед семьями американских военных. Тогда он, оторвавшись от текста , который был подготовлен помощниками, заговорил о том страшном для него дне, когда в автокатастрофе погибла его жена и дочь. Это был абсолютный экспромт.
А потом перешел к теме героизма военных. «Я пытаюсь понять, как военный может сознательно пойти на самоубийство, - сказал он. - Не потому что он трус. А потому, что оказался на вершине холма, окруженный врагом и у него нет никакой возможности спуститься оттуда живым».
Но сейчас в виртуальном формате подобные экспромты невозможны и Байден будет следовать написанной речи через телесуфлер. В этом для него есть и преимущества и недостатки. Обычно оратор на партийном съезде вдохновляется бурными овациями тысяч людей, которые живьем слушают его, их улыбки и распахнутые глаза придают ему силу. Однако в последнее время, выступая на праймериз, Байден, очевидно в силу своего возраста часто терял нить разговора, чем приводил своих сторонников в ступор. Так что речь в полупустынном зале в Уилмингтоне может быть лучшее и для него и для всей партии решение.
Там, где основной кандидат может выглядеть бледно недостаток энергии компенсирует Камала Харрис, вот уж кому ораторского таланта не занимать. Демократы связывают особые надежды с участием Харрис в прямых дебатах с вице-президентом США Майком Пенсом, который не большой мастер публичных выступлений. Но у них будет только один раунд дебатов, а у Байдена и Трампа - три и неизвестно, как из них выйдет демократ.
Но, возможно силы ему придаст съезд, который традиционно повышает рейтинг кандидата. Особенно учитывая, что на нем выступят такие «звезды», как Билл и Хиллари Клинтоны, Барак Обама и его супруга Мишель, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, недавние конкуренты по предвыборной борьбе сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, популярные губернаторы Нью-Йорка и Калифорнии Эндрю Куомо и Гэвин Ньюсом и многие другие знаменитости.
Ответное слово республиканцев последует через неделю, в следующий понедельник в Шарлотте, Северная Каролина.