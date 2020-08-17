Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 02:54

Вечером в понедельник, 17 августа в городе Милуоки, что в штате Висконсин открылся Национальный партийный съезд демократов. По традиции он проходит подряд четыре вечера, с 21 до 23 часов. Но на этом традиции и заканчиваются. Впервые в истории Америки съезд проходит в режиме онлайн «благодаря» пандемии коронавируса. На нем не запускаются в небо тысячи шаров, нет толп поклонников, которые ожидают когда их партийные лидеры спустятся с трибуны, чтобы пожать им руки. Нет армии журналистов, а для тех, кто допущен установлены жесткие рамки дистанцирования. Да и сама аудитория из-за опасности заражения сведена к минимуму. Сначала предполагалось, что на съезде будут присутствовать 5 тысяч делегатов. Потом это число сократили до 1 тысячи, а в конце концов решили, что максимум – это 300 человек.

Но самое главное, что на съезде не присутствуют два главных персонажа - Джо Байден, который будет утвержден в качестве кандидата от демократов в президенты и Камала Харрис, ей в случае победы на выборах достанется «серебро» - пост вице-президента. Они оба будут выступать с приветственными речами из расположенного на берегу океана «Chase Center», что в городе Уилмингтон, где живет Байден. Кандидат в президенты скажет свое слово оттуда в последний вечер, в четверг, 20 августа, а Камала сделает это завтра в среду. В итоге весь политический театр демократов будет в основном виртуальным. Между тем в прошлом речи лидеров на этих партийных съездах играли огромную роль в судьбе Америки. Таковой была речь Франклина Рузвельта в 1932 году, в которой он провозгласил политику реформ, известную как «Новый курс» и речь Джона Кеннеди в 1960 году, в ней он изложил свою концепцию внешней политики США.

В 1976 году на съезде республиканцев Рональд Рейган произнес свою речь вслед за Джеральдом Фордом. Это было необычно - проигравший кандидат говорит за победителем. Но, как считают американские историки, это помогло Рейгану добиться убедительной победы на выборах четыре года спустя. В 2016 году Дональд Трамп произнес речь кандидата-победителя на партийном съезде и, говоря о проблемах Америки, пообещал: «Я исправлю все сам». Но четыре года спустя выяснилось, что он мало что исправил, а лишь наломал дров. Что ожидают от речи Джо Байдена? Как предполагается, он будет говорить о возвращении традиционных ценностей, которые как считают демократы разрушил Трамп, в первую очередь о политической, расовой и этнической гармонии в Америке. Но у него репутация «осторожного человека с неосторожными высказываниями», которому к тому же не везло на выборах. Он трижды выступал с речами как кандидат в президенты и дважды с «посланиями прощания». В 1988 году его обвинили в плагиате, как выяснилось значительную часть своего выступления он «занял» у другого политика. Но были и успешные речи. Таким было его выступление в 2012 году в качестве вице-президента перед семьями американских военных. Тогда он, оторвавшись от текста , который был подготовлен помощниками, заговорил о том страшном для него дне, когда в автокатастрофе погибла его жена и дочь. Это был абсолютный экспромт.