Дмитрий Рой, автор haqqin.az 03:16

Россия объявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. ВОЗ и целый ряд международных экспертов отнеслись к этому заявлению крайне скептически. Эта информация была встречена в мире и в самой России крайне неоднозначно – она вызвала радость и энтузиазм у одних и крайний скепсис - у других. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала серьезной проверки безопасности средства, прежде чем допускать его широкомасштабное использование. Согласно данным ВОЗ, вакцина, о регистрации которой объявила Россия, находится на стадии «первого этапа клинических испытаний» среди 26 вакцин-кандидатов в мире. Для широкого применения препарата его необходимо испытать на людях в три этапа.

Российская вакцина против СOVID-19 не прошла необходимых испытаний, и слишком ранняя вакцинация миллиардов людей может быть опасной, считает министр здравоохранения Германии Йенс Спан. «Российская вакцина от коронавируса отстает от американских разработок и прошла слишком мало испытаний», - заявила помощница президента США Келлиан Конуэй. – У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они [в России], судя по всему, даже не дошли до этого». Эта настороженность передалась и тем иностранным лидерам, которые заявили о готовности приобрести российскую вакцину. В заявлениях каждого из них прозвучали достаточно многозначительные оговорки. Судите сами. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности в числе первых филиппинских добровольцев принять участие в клинических испытаниях российской вакцины от COVID-19. Президент Аун Сан Су Чжи заявила, что Мьянма готова приобрести у России вакцину от коронавируса, если ВОЗ даст положительное заключение о ее эффективности и безопасности. «Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», – сказал президент Сербии Александр Вучич. И только Абу Мазен, председатель Палестинской автономии, обошелся без экивоков: «Мы требуем быть среди первой десятки стран, которые получат российскую вакцину от COVID-19». Апофеозом стала реакция на вакцину российского медицинского сообщества. По данным на 16 августа, в России выявили 4 969 новых больных COVID-19. А всего к утру 16 августа в 85 регионах страны было зафиксировано 922 853 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 729 411. Жертвами же COVID-19 в России за период пандемии стали 15 685 человек, примерно столько же, сколько СССР потерял за десять лет войны в Афганистане. Казалось бы, время не терпит. Но Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармкомпании и участников российского рынка КИ, призвала в письме главе Минздрава России отложить государственную регистрацию вакцины с гордым названием «Спутник-V».

«Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования», - утверждается в послании. Авторы обращения считают, что «ускоренная регистрация не сделает Россию лидером в гонке вакцин и лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей». Более того, согласно проведенному на днях опросу, только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Скептическое же отношение к вакцине в ходе опроса высказали 52% из более чем 3000 опрошенных медиков. Отвечая на вопрос, почему они не согласны на вакцинацию, 66% респондентов заявили, что у них нет достаточных данных о ее эффективности, при этом 48% ответили, что вакцина была создана за «слишком короткое время». Хотел бы заявить следующее: я не ученый и не могу оценивать потенциальную эффективность вакцины против коронавируса «Спутник-V». Однако мне вполне по силам проанализировать некоторые политические и экономические нюансы происходящего. Российские фармацевтические компании должны были быть в числе первых лоббистов вакцины, поскольку это сулит им сверхприбыли. И раз они проявляют предельную осторожность - значит, их опасения по поводу эффективности достаточно серьезны. Настолько, что они даже ради больших, даже так - очень больших денег не хотят ставить на кон свою репутацию, продвигая «Спутник-V» на мировые рынки и участвуя в его производстве. Когда стало ясно, что вспышка коронавируса COVID-19 географически не ограничится определенными регионами Китая, а станет глобальной пандемией, российские власти предприняли два первоначальных ответных действия. Первое — они решительно заявили, что Россия будет надежно и эффективно изолирована с целью предотвращения распространения вируса. Второе состояло в том, что, по сути, великие державы должны прекратить свои действия в качестве соперников и объединиться для поиска общего решения. Ни то, ни другое не принесло ожидаемых результатов. Коронавирус не только проник в Россию, но и быстро стал испытанием на прочность для российской системы здравоохранения и способности российских федеральных и региональных властей реагировать на этот кризис, в результате чего выяснилось, что всюду есть недостатки. В том числе и из-за пандемии в российской экономике начался период спада, и на следующие годы прогнозируется лишь самое незначительное ее восстановление. В этих условиях получение приоритета в гонке за вакцину становится для Кремля глобальной ставкой, позволяющей получить и не менее глобальные преимущества. Обсуждая «Спутник-V», мы не должны упускать из виду то обстоятельство, что Россия определила коалицию, в рамках которой она подтвердит, будет ли дорабатывать и оплачивать вакцину. Кирилл Дмитриев, куратор проекта «Вакцина от коронавируса должна быть российской» и возглавляющий государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отметил, что третий этап клинических испытаний вакцины будет проводиться в Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии и на Филиппинах.