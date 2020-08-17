Климатические изменения на Земле отмечаются все чаще и в разных регионах — от севера до юга. Ледники Гренландии, материковой Антарктиды, льды Арктики уже затронуты потеплением атмосферы. Но вот еще одна тревожная новость из США. На депрессивной территории в пустыне Мохаве в Калифорнии в минувшее воскресенье была отмечена рекордная за последние десятилетия температура — 54,4 градуса по Цельсию (или 130 градусов по Фаренгейту).

Если эти данные подтвердятся, то окажется побитым мировой температурный рекорд, который когда-либо фиксировался в августе.

Информацию об аномальном уровне жары опубликовал National Weather Service. Об этом ведомство сообщило в Twitter, отметив, что температурный рекорд был зафиксирован в 15:41 местного времени.

The Washington Post пишет, что высокие температуры лета обычно отмечаются здесь в июле, который является самым жарким месяцем в Северном полушарии. Специалисты подчеркивают, что температура такой высоты не была отмечена в метеонаблюдениях с июля 1913 года. Близки к этому показателю были июльские дни 2013 года. Об этом сообщило издание Wprost.

Известный климатолог, профессор географических наук Аризонского государственного университета Рэндалл Сервени, главный специалист по вопросам экстремальных погодных и климатических явлений Всемирной метеорологической организации, сказал, что все указывает на то, что температура в Долине смерти была установлена верно.

«Я посоветовал, чтобы именно ВМО подтвердила предварительные наблюдения. В предстоящие недели очевидно мы будем специально исследовать этот вопрос», - сказал автор книги «Величайшие тайны погоды раскрыты!» в интервью газете The Washington Post.

Долина смерти известна благодаря рекорду жары на Земле. 10 июля 1913 года здесь была отмечена температура в 56,7 градуса выше нуля. Правда, ученые говорят, что этот результат измерений весьма сомнителен. В 2016 году эксперт по экстремальным погодным явлениям Кристофер Барт сказал, что «эта температура принципиально невозможна с метеорологической точки зрения».

Большая часть ученых считает, что температура в 53,8 градуса Цельсия, последовательно отмеченная в Долине смерти 30 июня 2013 года, в Кувейте (2016 г.) и Пакистане (2017 г.), является самой высокой, когда-либо зафиксированной на свете.

Если воскресная температура будет официально подтверждена, это будет самая высокая с 1931 года и третья самая высокая с 1873 года температура.

Пока что наивысшими уровнями жары в мире считались до сих пор сомнительный результат 1913 года в Долине смерти и отмеченный в Тунисе 7 июля 1931 года (55 градусов). Однако, по мнению К.Барта, тунисский «очень сомнителен» и «имеет проблемы с достоверностью».

В национальном парке, который носит название Долина смерти, на территории США расположена самая низкая в Северной Америке точка — 86 метров ниже уровня моря.

Здесь же находится и карстовая пещера — Яма дьявола. Индейцы небольшого племени же, которые поселились здесь еще 1 000 лет назад, называли долину мирным определением — «Каменная краска». А роковое название Долина смерти появилось уже в годы калифорнийской золотой лихорадки в середине XIX века.

Кстати, в долине есть самый большой в мире термометр, своей высотой в футах соответствующий некогда признанному рекорду жары по шкале Фаренгейта — 134. Будут ли его переделывать после обновления рекорда, пока неизвестно.

Так или иначе, но репутацию «адского пекла» Долина смерти подтверждает еще раз.