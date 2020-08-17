У Беларуси отнимают чемпионат мира по хоккею? наша корреспонденция
Недавно сообщалось, что Международная федерация хоккея с шайбой (МФХ) начала обдумывать перенос чемпионата мира следующего года из белорусской столицы Минска в другую страну. Поводом для такого поворота стали последствия выборов президента в Беларуси и события в городах страны.
Чемпионат мира 2021 года должен был состояться в двух столицах: Латвии — Риге и Беларуси — Минске. Об этом была достигнута договоренность. Латвия уже принимала первенство мира по хоккею на льду в 2006 году, а Беларусь — в 2014-м.
В понедельник, после почти двухчасового закрытого заседания правительства, на котором обсуждалась ситуация в Беларуси, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил перед журналистами и сообщил, что правительство поддерживает желание белорусов жить в независимом и демократическом государстве. Поэтому было принято политическое решение поддержать белорусское гражданское общество, выделив для этого 150 тысяч евро.
Одновременно было решено начать переговоры с международной хоккейной федерацией с целью организовать проведение этапа чемпионата мира, который сейчас отдан Беларуси, в другом государстве. Предполагалось, что первый матч и финал пройдут на ледовой арене Минска.
Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, пояснил, что поддержка гражданского общества в Беларуси рассчитана на помощь людям, находящимся в различных административных и уголовных процессах, а также независимым медиа. Денежные средства поступят на счета латвийских неправительственных организаций (НПО), у которых есть контакты с коллегами в Беларуси. Правительство Латвии встретится с представителями латвийских НПО и обсудит конкретные проекты и определенные направления, которым нужна финансовая помощь.
Насчет чемпионата мира глава внешнеполитического ведомства Латвии пояснил, что в ближайшее время начнутся переговоры и дискуссии с МФХ. Министр отметил, что задача властей Латвии такова, что если ситуация останется такой, как она есть сейчас в Беларуси, чемпионат мира будет перенесен в другую страну, которая будет готова провести его вместе с Латвией. А если международная федерация откажется от такого решения, то, если ситуация в Беларуси будет ухудшаться, провести часть его в Латвии будет проблематичным. Окончательное решение правительство примет, когда получит ответ от МФХ, сказал Э.Ринкевичс.
Премьер Латвии призвал федерацию найти вторую страну для кооперации в проведении чемпионата мира-2021 вместе с Латвией. Он напомнил, что часто призывают не смешивать политику со спортом, забывая, что именно спорт некоторые политики используют в своих целях. Глава правительства также сказал, что власти страны будут следить за поступающей информацией, и что решение о чемпионате может созреть примерно через месяц.