Недавно сообщалось, что Международная федерация хоккея с шайбой (МФХ) начала обдумывать перенос чемпионата мира следующего года из белорусской столицы Минска в другую страну. Поводом для такого поворота стали последствия выборов президента в Беларуси и события в городах страны.

Чемпионат мира 2021 года должен был состояться в двух столицах: Латвии — Риге и Беларуси — Минске. Об этом была достигнута договоренность. Латвия уже принимала первенство мира по хоккею на льду в 2006 году, а Беларусь — в 2014-м.

В понедельник, после почти двухчасового закрытого заседания правительства, на котором обсуждалась ситуация в Беларуси, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил перед журналистами и сообщил, что правительство поддерживает желание белорусов жить в независимом и демократическом государстве. Поэтому было принято политическое решение поддержать белорусское гражданское общество, выделив для этого 150 тысяч евро.

Одновременно было решено начать переговоры с международной хоккейной федерацией с целью организовать проведение этапа чемпионата мира, который сейчас отдан Беларуси, в другом государстве. Предполагалось, что первый матч и финал пройдут на ледовой арене Минска.