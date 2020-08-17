Американский биолог Ольга Матвеева в интервью haqqin.az: «Сейчас броситься вакцинироваться означает стать подопытными кроликами»

Однако Центр Гамалеи объявил, что работы завершены и уже в конце августа начнется вакцинация групп риска, в первую очередь врачей, полицейских и учителей. А к январю следующего года российские медики обещают начать производство в промышленных масштабах и массовую вакцинацию. Вероятно, к тому времени Gam-COVID-Vac попадет в приграничные с РФ страны, в том числе и в Азербайджан. Естественно, придется столкнуться с дилеммой: использовать или нет российскую вакцину. Вопрос более чем актуальный, так как касается миллиардов людей, которые не переболели ковидом.

И теперь всех волнует один вопрос: действительно ли российская Gam-COVID-Vac и есть та самая спасительная прививка? Сомнения и осторожность вполне обоснованы, ведь профессионалы ВОЗ, германского Института Пауля Эрлиха, института Роберта Коха, Оксфордского университета в один голос утверждают, что для разработки вакцины потребуется не меньше полутора-двух лет. «Невозможно, чтобы ребенок родился не через 9 месяцев, а спустя лишь 9 дней. Так и прививка имеет временные требования на ее создание», - сказал haqqin.az известный биотехнолог Константин Северинов.

Регистрация и начало производства созданной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вакцины от коронавируса с непонятным названием Gam-COVID-Vac, или «Спутник V», привели в замешательство научные круги как в самой России, так и во всем мире. Между тем на протяжении всех пандемических месяцев авторитетные ученые США, Германии, Израиля, России и других стран в интервью haqqin.az связывали завершение пандемии COVİD-19 с созданием эффективной и безопасной прививки. По общему мнению специалистов, конец взявшему старт в последние дни 2019 года в Ухане мировому ужасу наступит только тогда, когда большинство людей в мире будут вакцинированы и коронавирус не найдет для себя незащищенного антителами хозяина.

- Российская вакцина от COVID-19 из серии тех, что нам знакомо и уже применялось, скажем, АКДС, БЦЖ, антигепатитная, против эндемического паротита, или это совсем новая оригинальная технология?

- Российская вакцина, которая имеет два названия - «Спутник V» и Gam-COVID-Vac, технологически не имеет аналогов среди прививок, которые до сего дня применяли в мире. Это векторная вакцина, в которой использовали элементы двух разных аденовирусов. Вирусный вектор – это способ доставки генетической информации патогена, в данном случае коронавируса, в организм с целью помочь иммунной системе распознавать вирус и сконструировать иммунную защиту в форме антител или клеточного ответа. При вирусных векторах не используют элементы патогена, то есть в вакцине нет элементов СОVİD-19, а вставляют фрагменты непатогенных вирусов, которые не вызывают заболевания, чем помогают познакомить иммунную систему с тем, как устроен патогенный вирус, и создать систему защиты.

При использовании векторных вакцин существует фундаментальный риск того, что иммунная система человека станет бороться с этими прививочными элементами, что может привести к побочным эффектам, или что вакцинация не будет работать вообще. Вакцины, которые до сих пор используют в медицине: БЦЖ, АКДС и другие, - это прививки другой конструкции и технологии.

В создании вакцин существуют три клинические фазы. Задача первых двух фаз проверить реакцию иммунной системы, отсутствие побочных эффектов, установить подборку доз, определить, будет ли это однократная вакцина или придется делать ее несколько раз. При первой фазе российскую вакцину испытали на примерно 70-80 добровольцах. В прессе нет полной информации о первой и второй фазах, но, по отрывочным данным, эти фазы в России выполнили в полном объеме. Однако про самую основную, дорогостоящую и трудную, третью фазу нет никакой информации. В третьей фазе проверяют, может ли эта вакцина защитить от инфекции, как много людей будут защищены и как долго будет длиться невосприимчивость к ковиду. Наконец, не будет ли от вакцины осложнений. Во время исследований вакцин от SARS и MERS на животных были случаи, когда у уже привитого животного при встрече с реальным вирусом происходило поражение легких и антителозависимое усиление инфекции.

Про новую российскую разработку пока нам известно только то, что вакцина может дать небольшой подъем температуры до 38 градусов. Судя по всему, третьей фазы, где должны участвовать тысячи добровольцев в опытной и контрольной группах, в России не было проведено. Понятно, что вакцинировать тысячи добровольцев - дело дорогое, трудное, и, видимо, в Центре Гамалеи решили, что можно и без третьей фазы обойтись. Вообще я заметила, что про такое явление, как антителозависимое усиление инфекции, крайне мало информации на русском языке. Это значит, что про такую реакцию почти не знают в РФ и, соответственно, мало уделяют внимания при создании вакцины.

В РФ уже официально говорят, что начнется вакцинация учителей, врачей, сотрудников полиции и др. Разработчики, по-моему, берут на себя огромный риск. К тому же, если вакцина окажется неэффективной или с тяжелым побочным действием, люди вообще потеряют доверие к вакцинации. Нонсенс, когда вакцину, проверив всего на сотне или сотнях людей, запускают в производство и собираются вакцинировать население. Это все равно что провести испытательный полет самолета вместе с пассажирами. Когда проводят испытания на добровольцах, за ними наблюдают, добровольцы ведут дневники, эти люди юридически защищены различными конвенциями. А когда в погоне за тем, чтобы быть первыми, непроверенную прививку сделают учителям и врачам, то за последствиями никто следить не будет.

- А вот российские СМИ пишут, что Филиппины, Венесуэла и еще какие-то латиноамериканские страны готовы использовать российскую вакцину…

- Это говорит об их неграмотности или желании иметь хорошие отношения с Россией. Вот и у ВОЗ очень осторожное, предельно дипломатичное отношение к «Спутнику V». Понятно, что ВОЗ избегает критической оценки, так как боится, что Россия может остановить финансирование этой организации. Но мировые научные круги и даже ученые в самой России в шоке от того, что непроверенную вакцину можно начать производить и применять.

- Что вы советуете делать нам, если в России станут массово вакцинироваться и в конце концов объявят, что у них ковида уже нет?

- Обнадеживает, что шквал критики в мире дает эффект. Уже и сами создатели вакцины поговаривают, что будут еще проверять ее действие. Да и ВОЗ подталкивает российскую сторону к тому, чтобы провести исследования в соответствии с международными нормами. Мне хочется быть оптимистом и надеяться, что прививка пройдет необходимую проверку. Сейчас же броситься вакцинироваться означало бы стать подопытными кроликами. Только время может показать, является ли эта прививка безопасной и эффективной.

Еще раз хочу отметить, что, не зная способности препарата предотвращать заражение коронавирусом, не зная его способности вызывать поражение легких при встрече вакцинированного с инфекцией, регистрация вакцины, даже временная, напоминает игру в русскую рулетку. Вакцина может оказаться эффективной и безопасной, но может и наоборот. Выстрел может оказаться холостым или убийственным. Вакцинация групп риска - учителей и врачей, которую разрешает регистрация, может оказаться вредной для их здоровья. Повторяю, нужны дополнительные клинические испытания на тысячах добровольцев, чтобы оценить пользу и безопасность первой российской вакцины против коронавируса. Хочется надеяться, что настороженное отношение общественности, включая российских и международных организаций, простимулирует проведение необходимых испытаний. Понятно, однако, что пока они будут завершены, могут появиться и другие зарубежные аналоги эффективных вакцин.

- А сколько людей должно быть провакцинировано, чтобы можно было сделать окончательные выводы?

- Для исследования должны быть привиты несколько тысяч человек, причем там, где самая высокая инфицированность ковидом. То есть должна быть высокая вероятность того, что вакцинированные столкнутся с инфекцией. Для этого российские специалисты должны привить добровольцев в регионах, где отмечается очень плохая ситуация с СOVİD-19. Хотя официально об этом не говорится, но, по многим косвенным признакам, в регионах РФ бушует ужасная эпидемия ковида. Клинические испытания должны быть проведены именно там, в небольших городах.

Международные стандарты требуют, чтобы третья фаза проводилась на от 10 до 40 тысячах добровольцев. И решение России пропустить третью фазу недопустимо. В некоторых странах, к примеру, в США есть еще и четвертая фаза. Это когда люди, которые получают новое лекарство, проходят регистрацию и передают в центры по контролю лекарств информацию о побочном воздействии препаратов. Такие данные в ряде случаев становятся основанием для судебных исков в отношении производителей лекарств. Хотя производители вакцин освобождены от судебных исков, но контроль над вакциной, после того как ее зарегистрировали, ведется, и на основании информации о тяжелых побочных действиях вакцину могут отозвать. Так было, к примеру, с прививкой против лихорадки Денге.

- Сейчас в мире 26 институтов из США, ФРГ, Великобритании, Израиля, Китая и других стран проводят или планируют провести третью фазу испытаний вакцины. Кто более ответственно, учитывая принятые стандарты, подошел к созданию антиковидной прививки?

- Пока сказать сложно. Известно только, что есть РНК-вакцина американской компании Moderna, которая уже начала исследования на 30 тысячах добровольцев, Biontech Pfizer - векторная вакцина британского Оксфордского университета в партнерстве с фармкомпанией AstraZeneca, китайская компания испытывает инактивированные вакцины в бушующей ковидом Бразилии и др.

У вакцины Moderna побочные явления не выявлены, дозы вакцинирования подобраны, теперь проверяют, предохраняет ли она от инфекции. С июля по август подбирали добровольцев.

- Вопрос хоть и не про вакцину, но весьма актуальный. Будет ли вторая волна ковида этой осенью?

- Все зависит от того, сколько человек на сегодняшний день заражены коронавирусом. К примеру, в США уже не волна, а цунами ковида. Уже 5 млн человек заражены. Смертность выросла в Техасе и во Флориде. Проблема в том, что в США люди не хотят придерживаться масочного режима, дистанцирования. И за это приходится дорого платить. В Техасе все клиники забиты больными. К примеру, в Индии, в частности, в городах Мумбаи и ряде других, где люди живут при огромной скученности, тем не менее у 60% населения уже есть антитела. Среди жителей бедных районов Нью-Йорка также до 60% населения имеют антитела. Таким сообществам вторая волна не грозит. А вот там, где меньше было инфекции, всем надо соблюдать карантин и быть осторожными.