Израиль поразил военные объекты ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник серию ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

"Недавно истребители и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля в течение дня", - говорится в сообщении.

Запуск шаров с взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.