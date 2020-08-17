Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:22

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистской организацией. Причастность к нему теперь будет трактоваться как экстремизм и караться в соответствии с Уголовным кодексом. «АУЕ» расшифровывается как «арестантский уклад един». Это целая криминальная субкультура, весьма популярная среди российской молодежи, которая пропагандирует воровские и тюремные понятия.

Причем субкультура эта далеко не безобидная. На счету участников АУЕ десятки преступлений — от организации бунтов в воспитательных колониях до нападений на полицейские участки и убийств. В настоящее время идеология движения распространена в 40 регионах России, а его численность достигла 34 тыс. человек, 40% из которых — подростки 13–17 лет. Согласно статистике судебного департамента Верховного суда РФ, в 2019 году за совершение преступлений было осуждено 11 512 несовершеннолетних — на 8% больше по сравнению с 2018-м. Среди них 5303 подростка в возрасте 14–15 лет и 6209 — 16–17 лет. Объединения АУЕ очень активно ведут пропаганду как через интернет, в социальных сетях, так и посредством прямой вербовки. Старшие члены АУЕ рассказывают молодежи о своих связях и больших возможностях, которые якобы дает участие в организации, ее участники общаются между собой и оказывают друг другу определенную поддержку. Ну а тех, кто не спешит проникнуться «воровской романтикой» - выпил, украл, в тюрьму, как говорил «Доцент» из культового фильма - вынуждают вступать туда под угрозой физического насилия. До 2000-х годов движение АУЕ было распространено в основном в местах лишения свободы, причем в большинстве своем - в колониях для несовершеннолетних. Затем начался взрывной рост его популярности в отдельных проблемных городах и поселках Иркутской и Оренбургской областей, Забайкальского края и Бурятии.

Так, 15 активных участников АУЕ дважды пытались устроить бунты в местах лишения свободы для несовершеннолетних. В марте 2015 года под их руководством 137 осужденных Ангарской воспитательной колонии учинили поджоги и погромы, избили сотрудников. Через три года аналогичный сценарий, подготовленный теми же лицами, повторился в Канске, Красноярского края. В феврале 2016 года 16 воспитанников школы-интерната забайкальского города Хилок из движения АУЕ вооружились железными прутьями и напали на отдел полиции, пытаясь освободить задержанного за хулиганство товарища. В июне того же года сторонники группировки организовали массовые беспорядки и побег 46 человек из Рефтинского специального учебно-воспитательного центра в Свердловской области. По той же схеме действовали и семеро «АУЕшников» из Себежского учреждения для девиантных подростков (Псковская область) в марте 2018 года: они заблокировали двери и окна, пускали в ход кулаки и угрожали учителям физической расправой. В итоге оттуда сбежали 38 подопечных. Это, как вы понимаете, далеко не полный список преступлений, совершенных приверженцами российской тюремной субкультуры. Ее деятельность продолжает набирать обороты и размах, создавая реальную угрозу полной криминализации молодежи в отдельных деревнях, поселках, городах и даже регионах России.

И если раньше «целевой аудиторией» становились местные школьники, воспитанники интернатов, детских домов и спецучилищ, то теперь сотрудники правоохранительных органов и эксперты по подростковой преступности с тревогой говорят о том, что участниками движения становятся подростки из весьма обеспеченных семей. Если субкультура АУЕ начинает доминировать в школе или населенном пункте, в нее попадают все – тогда уже вопрос социальных границ стирается. «Сейчас молодежь легковнушаема из-за сложного экономического положения, и поэтому многие дети из хороших семей, попадая под интернет-воздействие групп АУЕ, в которых состоит значительная часть их одноклассников, становятся неуправляемыми и для родителей, и для полиции», - отмечают эксперты. Россию настигла бомба из 90-х, когда в стране происходила популяризация криминальной среды, а на телеканалах шли сериалы о «нелегкой, но романтичной жизни» всевозможных «бригад», «воров в законе» и прочей «синей нечисти». Впрочем, только ли это российская проблема? Нет, взрывной рост молодежной преступности наблюдается во всем мире, и далеко уже не одно десятилетие.