В России запретили тюремную субкультуру АУЕ наша корреспонденция
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистской организацией. Причастность к нему теперь будет трактоваться как экстремизм и караться в соответствии с Уголовным кодексом. «АУЕ» расшифровывается как «арестантский уклад един». Это целая криминальная субкультура, весьма популярная среди российской молодежи, которая пропагандирует воровские и тюремные понятия.
Причем субкультура эта далеко не безобидная. На счету участников АУЕ десятки преступлений — от организации бунтов в воспитательных колониях до нападений на полицейские участки и убийств. В настоящее время идеология движения распространена в 40 регионах России, а его численность достигла 34 тыс. человек, 40% из которых — подростки 13–17 лет.
Согласно статистике судебного департамента Верховного суда РФ, в 2019 году за совершение преступлений было осуждено 11 512 несовершеннолетних — на 8% больше по сравнению с 2018-м. Среди них 5303 подростка в возрасте 14–15 лет и 6209 — 16–17 лет.
Объединения АУЕ очень активно ведут пропаганду как через интернет, в социальных сетях, так и посредством прямой вербовки. Старшие члены АУЕ рассказывают молодежи о своих связях и больших возможностях, которые якобы дает участие в организации, ее участники общаются между собой и оказывают друг другу определенную поддержку. Ну а тех, кто не спешит проникнуться «воровской романтикой» - выпил, украл, в тюрьму, как говорил «Доцент» из культового фильма - вынуждают вступать туда под угрозой физического насилия.
До 2000-х годов движение АУЕ было распространено в основном в местах лишения свободы, причем в большинстве своем - в колониях для несовершеннолетних. Затем начался взрывной рост его популярности в отдельных проблемных городах и поселках Иркутской и Оренбургской областей, Забайкальского края и Бурятии.
Так, 15 активных участников АУЕ дважды пытались устроить бунты в местах лишения свободы для несовершеннолетних. В марте 2015 года под их руководством 137 осужденных Ангарской воспитательной колонии учинили поджоги и погромы, избили сотрудников. Через три года аналогичный сценарий, подготовленный теми же лицами, повторился в Канске, Красноярского края.
В феврале 2016 года 16 воспитанников школы-интерната забайкальского города Хилок из движения АУЕ вооружились железными прутьями и напали на отдел полиции, пытаясь освободить задержанного за хулиганство товарища.
В июне того же года сторонники группировки организовали массовые беспорядки и побег 46 человек из Рефтинского специального учебно-воспитательного центра в Свердловской области. По той же схеме действовали и семеро «АУЕшников» из Себежского учреждения для девиантных подростков (Псковская область) в марте 2018 года: они заблокировали двери и окна, пускали в ход кулаки и угрожали учителям физической расправой. В итоге оттуда сбежали 38 подопечных.
Это, как вы понимаете, далеко не полный список преступлений, совершенных приверженцами российской тюремной субкультуры. Ее деятельность продолжает набирать обороты и размах, создавая реальную угрозу полной криминализации молодежи в отдельных деревнях, поселках, городах и даже регионах России.
И если раньше «целевой аудиторией» становились местные школьники, воспитанники интернатов, детских домов и спецучилищ, то теперь сотрудники правоохранительных органов и эксперты по подростковой преступности с тревогой говорят о том, что участниками движения становятся подростки из весьма обеспеченных семей. Если субкультура АУЕ начинает доминировать в школе или населенном пункте, в нее попадают все – тогда уже вопрос социальных границ стирается.
«Сейчас молодежь легковнушаема из-за сложного экономического положения, и поэтому многие дети из хороших семей, попадая под интернет-воздействие групп АУЕ, в которых состоит значительная часть их одноклассников, становятся неуправляемыми и для родителей, и для полиции», - отмечают эксперты.
Россию настигла бомба из 90-х, когда в стране происходила популяризация криминальной среды, а на телеканалах шли сериалы о «нелегкой, но романтичной жизни» всевозможных «бригад», «воров в законе» и прочей «синей нечисти». Впрочем, только ли это российская проблема? Нет, взрывной рост молодежной преступности наблюдается во всем мире, и далеко уже не одно десятилетие.
Рост неравенства и обнищание населения, отсутствие социальных лифтов и полная неопределенность в будущем – с одной стороны. И «преуспевающие» преступники, наркоторговцы и прочие, которые постоянно при деньгах, живущие в шикарных домах, ездящие на дорогих и престижных автомобилях – в такой дихотомии вопрос «с кого делать жизнь?» для большей части молодежи даже не встает.
А еще находится «добрый дядя», который рассказывает, что есть неправильный мир ― законопослушный, а есть правильный ― криминальный. Что члены АУЕ пытаются «отстоять правду и справедливость», против которой борется власть. Что отрицать все ценности «неправильного» мира и «быть не как все» ― очень круто и здорово: все работают – я не буду работать, подросткам запрещают пить и курить – я буду это делать, все спешат домой в свои семьи – я буду считать своим родным домом тюрьму.
Правда, попав туда вся «романтика» стремительно испаряется, и молодой человек с размаху падает лицом в самую вонючую ее изнанку – но уже поздно. Это проблема всего мира, просто где-то об этом задумываются раньше, где-то – позже. Но – задумываться приходится всем.