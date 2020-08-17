Китайская вакцина от коронавируса будет стоить 150 долларов

Вакцина от коронавирусной инфекции китайской фармацевтической корпорации Sinopharm («Синофарм») появится на рынке в декабре 2020 года по цене около $150. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на заявление председателя правления, секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня.

По его словам, приступить к регистрации вакцины будет возможно после завершения третьей фазы международных клинических испытаний.

Он отметил, что Пекинский исследовательский институт биопрепаратов будет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, производство еще 100 млн возьмет на себя Уханьский институт биопрепаратов.

Цзинчжэнь уточнил, что при введении одной инъекции вакцины антитела вырабатываются у 97% пациентов, в следующий раз — почти до 100%.