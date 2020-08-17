Россия нарастила вложения в облигации США

Вложения России в казначейские облигации США (US Treasuries) увеличились в июне 2020 года на 8,9% и достигли на конец месяца $5,87 млрд, следует из отчета американского Минфина.

Из этой суммы $3,001 млрд пришлись на краткосрочные бумаги и $2,87 млрд — на долгосрочные, сообщает ПРАЙМ.

Таким образом, в июне Россия снова стала покупать американские облигации, после того как в мае ощутимо сократила объем вложений в госдолг США — более чем на 20% до $5,394 млрд.

Впрочем, максимум российских инвестиций в облигации США пришелся на 2010 год, когда их объем достигал $170 млрд.