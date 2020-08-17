Демократы США о своих планах во внешней политике после Трампа

Демократическая партия США планирует пересмотреть курс администрации президента Дональда Трампа во внешней политике после его ухода. Планы с новым подходом были раскрыты в предвыборной программе партии, представленной на первом дне съезда, передает РИА Новости.

Отмечается, что демократы хотят изменить отношение к методам дипломатии, а также позицию по участию в международных организациях. В частности, они планируют вернуть Вашингтон во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Совет ООН по правам человека.

Противники Трампа также считают, что при нем США стали более отстраненной от мирового сообщества страной, ее репутация ухудшилась, а влияние уменьшилось. «Демократы возродят американскую дипломатию, чтобы обеспечить позицию США как центральной державы мира, а также силы мира», — обещают соратники наиболее вероятного кандидата Джо Байдена. Подчеркивается, что дипломатией при нем снова начнут заниматься профессионалы. Кроме того, особое внимание будет уделяться регионам, которые приобретают все большую важность, — Африке и Латинской Америке.

Ранее сообщалось, что Трамп заметно сократил отставание по популярности среди избирателей от наиболее вероятного соперника на выборах Байдена. За демократов готовы отдать голоса 50 процентов респондентов. Трамп и действующий вице-президент Майкл Пенс набрали 46 процентов голосов потенциальных избирателей. В начале июня Байден опережал действующего хозяина Белого дома с результатом 55 против 41 процента. При этом в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49 процентов, а Трамп отстает на один процентный пункт.