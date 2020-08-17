Прокуратура о ранении полицейского в Астаре

17 августа в прокуратуру Астаринского района поступила информация о ножевом ранении сотрудника полиции Ханлара Гусейнова, выполнявшего служебные обязанности на территории района.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре района, на место происшествия немедленно выехали сотрудники прокуратуры, которые провели осмотр территории.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения на то, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий на территории села Шахаджы для проверки был остановлен автомобиль жителя села Сейхуна Мамедова. Для того, чтобы избежать проверки, Сейхун Мамедов ударил ножом в область груди Ханлара Гусейнова.

При обыске во время задержания Сейхуна Мамедова у него были обнаружены наркотические средства и психотропные препараты.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 29, 120.2.3 (попытка убийства при исполнении служебного долга) и 234.4.3 (незаконное хранение и распространение наркотиков) УК Азербайджана.

По факту продолжается расследование.