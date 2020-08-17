Банк Республика запускает специальную акцию ко Дню пограничника!

Банк Республика поздравляет всех сотрудников пограничной службы Азербайджана, которые 12 месяцев в году, в жару и холод мужественно охраняют границы нашей родины, с праздником «18 августа - День Пограничных Войск» и запускает для них новую кредитную кампанию.

Так, в рамках акции 18, 19, 20 августа сотрудники Государственной Пограничной Службы смогут получить наличный потребительский кредит со ставкой от 15.9% годовых и без комиссии вне зависимости от срока.

Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов сроком до 24 месяцев. Кредит до 15 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей. Кроме того, клиентам, получившим кредит, будет предоставлена пластиковая карта от Банка Республика в ПОДАРОК. Отметим, что другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Банка Республика, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

Все клиенты Банка легко и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру 050 6 144 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.