Лукашенко наградил силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней. Об этом сообщает ТАСС.
Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков.
17 августа Лукашенко объяснил избиения задержанных протестующих их агрессией в сторону правоохранителей. По его словам, граждан били, так как они сами «бросались на ментов».