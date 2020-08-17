Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Узбекистана фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в стране Бахрома Ашрафханова, сообщает «АзерТАдж».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в стране Бахрома Ашрафханова, сообщает «АзерТАдж».
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