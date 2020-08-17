В суде отказались раскрыть точный диагноз Ефремова

Пресненский суд Москвы не стал называть точный диагноз актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, сославшись на то, что это врачебная тайна.

Как сообщает ТАСС, там также добавили, что не существует медицинских противопоказаний для участия Ефремова в заседании.

Перед судом во вторник адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что у Ефремова очень серьезная болезнь. При этом он добавил, что «диагноз нельзя разглашать — это медицинская тайна».

Ранее СМИ со ссылкой на Пашаева сообщали, что у Ефремова выявили нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.