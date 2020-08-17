Кямран Маджидов назначен на должность председателя Правления Халг Банка
Решением Собрания акционеров ОАО "Халг Банк" первый заместитель председателя Правления Кямран Назим оглы Маджидов назначен на должность председателя Правления Халг Банка.
Эльхан Мурадхан оглы Агаев, долгие годы занимавший должность Председателя Правления, избран в Наблюдательный Совет Халг Банка.
Кямран Назим оглы Маджидов родился 29 июня 1982 года в Баку. В 2002 году с отличием окончил факультет «Финансы и кредит» Университета Хазар. В 2005-2007гг. получил степень магистра Norwegian Business School по специальности «Финансы и экономика». В 2007-2010 гг читал лекции на тему «Финансовый менеджмент» в Университете Хазар. Является выпускником Университета Гарвард (Harvard Business School) по программе «Program for Leadership Development”.
К.Маджидов начал трудовую деятельность в банковском секторе Азербайджана с 2002 года, работал на различных должностях в ведущих банках страны. С 2008 года работает в Халг Банке.
Женат, двое детей.