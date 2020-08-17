Кямран Маджидов назначен на должность председателя Правления Халг Банка

Эльхан Мурадхан оглы Агаев, долгие годы занимавший должность Председателя Правления, избран в Наблюдательный Совет Халг Банка.

Кямран Назим оглы Маджидов родился 29 июня 1982 года в Баку. В 2002 году с отличием окончил факультет «Финансы и кредит» Университета Хазар. В 2005-2007гг. получил степень магистра Norwegian Business School по специальности «Финансы и экономика». В 2007-2010 гг читал лекции на тему «Финансовый менеджмент» в Университете Хазар. Является выпускником Университета Гарвард (Harvard Business School) по программе «Program for Leadership Development”.

К.Маджидов начал трудовую деятельность в банковском секторе Азербайджана с 2002 года, работал на различных должностях в ведущих банках страны. С 2008 года работает в Халг Банке.

Женат, двое детей.