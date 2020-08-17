В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что в одном из частных хозяйств в поселке Новханы выращивают коноплю.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления, во время процесса культивации конопли были задержаны жители Сабунчинского района Баку Чингиз Талыбзаде и Самир Мирзоев.

В ходе проверки теплицы, арендованной ими в поселке, были обнаружены 1 813 кустов конопли общим весом 970 кг и 105 г героина.