По версии следствия, фотографии и видео домогательств, сделанных обвиняемым, посмотрели десятки тысяч человек - он распространял их через шведский сервис Threema, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями.

В Кельне начался процесс по громкому делу о педофилии. 43-летнего мужчину, повара по профессии, обвиняют в домогательствах к дочери и записи видео. Жена мужчины согласилась дать показания против него. сообщает BBC.

Полное имя мужчины не разглашается, в официальных заявлениях его называют Йорг Л. Заседания суда, на которых будут допрашивать Йорга Л. и его жену, будут закрытыми.

В прошлом октябре полиция провела рейд в доме мужчины в городе Бергиш-Гладбах, неподалеку от Кельна. Полицейские обнаружили улики, которые позволили им привлечь к делу еще несколько десятков подозреваемых в просмотре детского порно. Сейчас по делу об интернет-сети педофилов проходят 87 подозреваемых в 16 землях. Это крупнейшее расследование по делу о педофилии в истории послевоенной Германии.

В результате следственных действий 50 детей в возрасте от трех месяцев до 15 лет, ставших жертвами домогательств и жестокого обращения, изъяли из семей.

Следствие считает, что интернет-группа, где делились детским порно, насчитывала до 30 тыс. участников. В некоторых чатах на платформе было до 1800 участников, которые могли одновременно просматривать фото и видео. Также в заключении обвинения говорится, что Йорг Л. несколько раз встречался с другими участниками чата, и они сексуально домогались детей друг друга. В мае участника чата, с которым встречался обвиняемый, приговорили к 10 годам тюрьмы за сексуальные домогательства.