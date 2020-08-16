Генерал-полковник Эльчин Гулиев: «Закупается новое вооружение, спецоборудование…»

«Достаточно обратить внимание на проводимые ежегодно различные учения, чтобы увидеть стремительное развитие охраны государственных границ Азербайджана. Проведение тактических учений, играющих важную роль в овладении профессиональными навыками на высоком уровне, способствует повышению боевой готовности личного состава», - заявил начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев, сообщает haqqin.az.

Генерал-полковник Эльчин Гулиев подчеркнул, что основной целью тактических учений является прививание личному составу чувства патриотизма и уверенности в победе, проверка и улучшение слаженности действий частей и совместной деятельности органов власти в реальных боевых условиях.

Начальник ГПС отметил, что с годами менялись цель, масштаб и характер учений, ставились более сложные задачи.

«Пограничники, применяя самое современное вооружение и технику в ходе масштабных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой, доказывают, что способны выполнять поставленные перед ними задачи на самом высоком уровне.

Начиная с 2016 года впервые в военно-морской истории Азербайджана, были осуществлены ночные стрельбы из зенитно-артиллерийских установок и ракетных комплексов, впервые были проведены ночные полеты с вертолетами Mи-17. На учениях успешно используется самая современная боевая техника, осуществляются стрельбы из ракетных и зенитных установок, вертолетов, минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов», - сказал Эльчин Гулиев.