Нефтяной фонд Норвегии посчитал убытки: около €18 млрд

"В первом полугодии 2020 года фонд понес убытки в размере -3,4%, что соответствует 188 млрд крон", - говорится в сообщении.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, который пополняется за счет нефтяных доходов, в первом полугодии 2020 года понес убытки в размере 188 млрд норвежских крон (около €18 млрд) на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

"В этот период были большие колебания на рынках акций. Год начался оптимистично, но настроение на рынках поменялось, когда коронавирус стал распространяться в глобальном масштабе. Несмотря на то, что ситуация улучшилась во втором квартале, мы продолжаем наблюдать значительную неопределенность", - прокомментировал финансовый результат фонда замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

Объем фонда составляет $1 трлн. Весной правительство Норвегии заявило, что в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из него по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре. Для ликвидации последствий пандемии коронавируса правительство намерено использовать 419,6 млрд норвежских крон (€38 млрд) из средств фонда.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии за сутки увеличилось на 55 и достигло 10 060.