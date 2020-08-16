Финского премьера изолировали из-за подозрений на коронавирус

Приболела финский премьер-министр Санна Марин. Об этом она сама сообщила, передает Yle.

Марин отметила, что у нее легкие симптомы респираторного заболевания. Премьер перешла на удаленную работу. Она также будет проверена на заражение коронавирусом.

Ранее в Финляндии рекомендовали жителям носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По последним данным, в Финляндии более 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 334 жертвы.