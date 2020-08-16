Бинагади и Хатаи лидируют по больным коронавирусом
Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку. Как сообщает koronavirus.info, в настоящее время самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на Бинагадинский район.
Процент заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составил 14,2%, Хатаинском -12,2%, Сабунчинском - 11,9%, Ясамальском - 11,8%, Насиминском - 9,2%, Наримановском - 8,4%, Сураханском - 8,1%, Низаминском - 7,2%, Гарадагском - 7,3%, Хазарском - 4,9%, Сабаильском - 4,5%, Пираллахинском - 0,3%.